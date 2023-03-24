Кофе Jacobs в России захотели переименовать

«Ъ»: производитель кофе Jacobs может отказаться от использования названия в России

В России могут отказаться от использования марки Jacobs — российское подразделение компании JDE Peet’s сейчас обсуждает варианты изменения бренда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты рассказал, что потенциально марку переименуют в Monarch или Milicano. Отказ от международного бренда может дать возможность местному бизнесу больше возможностей для продвижения продукции, подчеркнул он.

После начала боевых действий на Украине JDE захотела отделиться от российской «дочки» и поощряла ее самостоятельное развитие. Так, производитель полностью прекратил инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов в стране. При этом компания заявляла, что готова продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное подразделение. Представитель JDE подтвердил, что усиление позиций российской компании позволит наилучшим образом удовлетворить спрос.

Источники газеты также сообщили, что от использования бренда может также отказаться российская структура Tchibo GmbH. Переименовать привычный Tchibo могут в Gold.

В середине февраля стало известно, что в России за год молотый кофе подорожал на 39 процентов. Такой рост цен может быть связан с резким повышением стоимости доставки из-за рубежа — за 2022 год затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз. Кроме того, эксперты связывают удорожание товара с неурожаем и повышением цен на упаковку и удобрения.