Минкульт не подтвердил информацию об уходе замминистра Маниловой

Минкульт России не подтвердил уход замглавы министерства Маниловой со своего поста

В пресс-службе Министерства культуры России не подтвердили информацию об уходе замглавы министерства Аллы Маниловой со своего поста. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что Манилова перейдет на должность руководителя Государственного Русского музея, который с 1988 года возглавляет Владимир Гусев.

20 марта стало известно, что Марина Лошак, которая руководила Пушкинским музеем в течение почти десяти лет, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Срок контракта Лошак истекает 2 апреля. Новым директором Пушкинского музея назначена Елизавета Лихачева.

Позже Лошак рассказала о причинах ухода.