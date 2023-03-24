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15:53, 24 марта 2023Культура

Минкульт не подтвердил информацию об уходе замминистра Маниловой

Минкульт России не подтвердил уход замглавы министерства Маниловой со своего поста

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В пресс-службе Министерства культуры России не подтвердили информацию об уходе замглавы министерства Аллы Маниловой со своего поста. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что Манилова перейдет на должность руководителя Государственного Русского музея, который с 1988 года возглавляет Владимир Гусев.

20 марта стало известно, что Марина Лошак, которая руководила Пушкинским музеем в течение почти десяти лет, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Срок контракта Лошак истекает 2 апреля. Новым директором Пушкинского музея назначена Елизавета Лихачева.

Позже Лошак рассказала о причинах ухода.

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Анастасия Астахова
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