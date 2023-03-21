Новым директором Пушкинского музея назначена Елизавета Лихачева

Новым директором Пушкинского музея после увольнения Лошак назначена Елизавета Лихачева

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) после увольнения Марины Лошак назначена Елизавета Лихачева. Об этом сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации, передает РИА Новости.

Известно, что с 2017 года Лихачева руководила Музеем архитектуры имени Щусева.

20 марта стала известно, что Марина Лошак, которая руководила Пушкинским музеем в течение почти 10 лет, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Срок контракта Лошак истекает 2 апреля.

Бывший директор ГМИИ возглавляла учреждение культуры с 1 июля 2013 года.

В феврале текущего года Марина Лошак опровергла информацию об уходе со своего поста. «Прочитала, мне это (информацию об уходе с поста — прим.« Ленты.ру») только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю», — подчеркивала Лошак. Незадолго до ее заявления об увольнении в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что директор Пушкинского музея покидает свой пост по собственному желанию.