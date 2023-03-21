Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:21, 21 марта 2023Культура

Новым директором Пушкинского музея назначена Елизавета Лихачева

Новым директором Пушкинского музея после увольнения Лошак назначена Елизавета Лихачева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) после увольнения Марины Лошак назначена Елизавета Лихачева. Об этом сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации, передает РИА Новости.

Известно, что с 2017 года Лихачева руководила Музеем архитектуры имени Щусева.

20 марта стала известно, что Марина Лошак, которая руководила Пушкинским музеем в течение почти 10 лет, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Срок контракта Лошак истекает 2 апреля.

Бывший директор ГМИИ возглавляла учреждение культуры с 1 июля 2013 года.

В феврале текущего года Марина Лошак опровергла информацию об уходе со своего поста. «Прочитала, мне это (информацию об уходе с поста — прим.« Ленты.ру») только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю», — подчеркивала Лошак. Незадолго до ее заявления об увольнении в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что директор Пушкинского музея покидает свой пост по собственному желанию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию
Два российских экс-чиновника провалились под лед и погибли на Волге
Сбитый беспилотник США заподозрили в подготовке атаки на российский порт
В России отреагировали на приближение бомбардировщиков США к границе
Истребитель ВВС Пакистана J-10 получил оборудование Су-35
Гоар Аветисян показала тело после пластической операции
Женщина рассказала о неожиданных последствиях супружеской измены
Стремление Си Цзиньпина к урегулированию украинского конфликта объяснили
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Норвежский футболист объяснил решение вернуться в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.