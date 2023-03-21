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12:37, 21 марта 2023Культура

Марина Лошак назвала причины ухода с поста директора Пушкинского музея

Лошак уволилась с поста директора Пушкинского музея, так как долго работала на одном месте

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак в беседе с «Интерфаксом» назвала причины ухода с поста.

По словам галериста, такое решение она приняла, так как много лет проработала на одном месте.

«Можно посмотреть все мои большие интервью за последние годы. В каждом из них я говорила, что 10 лет — это хороший срок для директора музея. Это мое устойчивое ощущение. Сегодня очень вовремя. Просто вовремя во всех смыслах. Я это чувствую и готова к этому, поэтому не сбивайте меня с моего бодрого настроя», — сообщила бывший руководитель музея.

Лошак добавила, что планирует заниматься своими проектами в сфере искусства, а также напомнила, что до прихода на пост директора Пушкинского музея меняла место работы каждые семь лет. По ее словам, в культурных учреждениях обязательно должна быть смена руководства.

«Должен прийти кто-то следующий, у кого есть совсем молодые свежие амбиции, кому нужно доказать самому себе, нужно зажечь, как говорят наши дети, и это все очень полезно. То есть платье нужно переодеть на другое. И мне очень важно сделать еще какой-то шаг в своей жизни», — добавила галерист.

20 марта стало известно, что Марина Лошак, которая руководила Пушкинским музеем в течение почти 10 лет, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Срок контракта Лошак истекает 2 апреля. Новым директором Пушкинского музея назначена Елизавета Лихачева.

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Анастасия Астахова
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