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20:58, 24 марта 2023Спорт

Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что россияне не должны вернуться на турниры

Фото: Mandi Wright-USA TODAY Sports / Reuters

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Nettavisen.

Гутцайт заявил, что у украинцев нет нормальных условий для тренировок и подготовки к Олимпийским играм. «При этом у россиян есть все необходимое, чтобы тренироваться и выступать в своей стране. Они спят ночью, а мы не спим», — добавил он, подчеркнув, что возвращение россиян не должно случиться в предверии Олимпиады.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Он добавил, что Украина ведет работы по дальнейшим возможным шагам для продления санкций.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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