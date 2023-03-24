Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что россияне не должны вернуться на турниры

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Nettavisen.

Гутцайт заявил, что у украинцев нет нормальных условий для тренировок и подготовки к Олимпийским играм. «При этом у россиян есть все необходимое, чтобы тренироваться и выступать в своей стране. Они спят ночью, а мы не спим», — добавил он, подчеркнув, что возвращение россиян не должно случиться в предверии Олимпиады.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Он добавил, что Украина ведет работы по дальнейшим возможным шагам для продления санкций.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.