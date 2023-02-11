Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|3-й тур
Оттава Сенаторз
Сегодня
20:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Сегодня
20:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира|Финал
14:00, 11 февраля 2023Спорт

Матыцин оценил идею создать сборную беженцев из российских спортсменов

Олег Матыцин назвал идею создать сборную беженцев из российских спортсменов унизительной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин оценил идею министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать сборную беженцев из российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин назвал это предложение попыткой унизить спортсменов. «Это говорит об уровне культуры соответствующего господина, непонимании им сути, активном желании внести раскол в единство и о нарушении всех принципов», — добавил он.

10 февраля Бортничук предложил создать из представителей России и Белоруссии сборную беженцев. «Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти», — заявил министр.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Днем ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям атлетов из этих стран.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
Путин наградил орденом Мужества раненую в Соледаре военкора Readovka
Стало известно о 20-тысячной группировке ВСУ в районе Запорожья
Матыцин оценил идею создать сборную беженцев из российских спортсменов
При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадали три человека
В больнице Петербурга пациенты устроили поножовщину
У берегов Индонезии произошло землетрясение
СБУ предъявила обвинения Бастрыкину
Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Гигантский разлом шириной свыше 200 метров появился после землетрясения в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.