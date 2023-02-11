Матыцин оценил идею создать сборную беженцев из российских спортсменов

Олег Матыцин назвал идею создать сборную беженцев из российских спортсменов унизительной

Министр спорта России Олег Матыцин оценил идею министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать сборную беженцев из российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин назвал это предложение попыткой унизить спортсменов. «Это говорит об уровне культуры соответствующего господина, непонимании им сути, активном желании внести раскол в единство и о нарушении всех принципов», — добавил он.

10 февраля Бортничук предложил создать из представителей России и Белоруссии сборную беженцев. «Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти», — заявил министр.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Днем ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям атлетов из этих стран.