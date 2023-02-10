В Польше предложили создать из россиян сборную беженцев для участия в ОИ-2024

Министр спорта Польши предложил создать из россиян сборную беженцев для участия в ОИ-2024

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук высказался о возможном допуске россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер предложил создать из представителей этих стран сборную беженцев. «Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти», — заявил Бортничук.

Министр счел, что такой шаг поможет избежать обвинений в дискриминации по национальному признаку. По его словам, в сборной беженцев будут выступать российские и белорусские диссиденты.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Днем ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям атлетов из этих стран.

