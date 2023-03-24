В российских аптеках появится препарат для лечения COVID-19

В ФМБА заявили, что «Мир-19» от COVID-19 в ближайшее время появится в российских аптеках

В ближайшее время в российских аптеках появится препарат «Мир-19», созданный для борьбы с COVID-19. Об этом заявил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Муса Хаитов, пишет ТАСС.

По его словам, эта уникальная разработка уже имеет разрешение на внедрение в амбулаторное звено. Таким образом, пояснил Хаитов, препарат в скором времени появится в аптеках.

Хаитов также напомнил, что «Мир-19» был разработан в кратчайшие сроки. «Фактически за два года мы прошли гигантский путь от идеи о создании данного препарата», — заключил он.

«Мир-19» был зарегистрирован Минздравом 22 декабря 2021 года. Такой препарат предназначен для профилактики и лечения COVID-19 с помощью ингаляционного или интраназального введения. На данный момент он применяется только в стационарах. В ФМБА отмечали, что «Мир-19» предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы. Препарат разрешен к применению людям в возрасте от 18 до 65 лет.