На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене

На Украине сообщили о задержании инженера завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене

Офис генерального прокурора заявил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в государственной измене. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Вместе с инженером в государственной измене заподозрили 17-летнего жителя Киевской области.

По данным следствия, задержанные производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск и объектов критической инфраструктуры в Киевской области и в Запорожье.

В феврале на Украине задержали бывшего главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его заподозрили в поставке сырья машиностроительному заводу, расположенному в Донецкой народной республике (ДНР).