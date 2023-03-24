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14:57, 24 марта 2023Бывший СССР

На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене

На Украине сообщили о задержании инженера завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офис генерального прокурора заявил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в государственной измене. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Вместе с инженером в государственной измене заподозрили 17-летнего жителя Киевской области.

По данным следствия, задержанные производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск и объектов критической инфраструктуры в Киевской области и в Запорожье.

В феврале на Украине задержали бывшего главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его заподозрили в поставке сырья машиностроительному заводу, расположенному в Донецкой народной республике (ДНР).

Ткачев Егор
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