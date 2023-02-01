Бывшего главу «Мотор-Сич» заподозрили в содействии ДНР

Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего главу «Мотор Сич» Богуслаева в содействии ДНР

Бывшего главу украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева заподозрили в содействии Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в декабре 2017 года Богуслаев «организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения» в виде Снежнянского машиностроительного завода в городе Снежное в ДНР. Как утверждают в ведомстве, через зарубежные компании «Мотор Сич» поставляла на это предприятие сырье в виде заготовок и получала от него готовые запчасти для авиационных двигателей.

Служба безопасности Украины задержала Богуслаева в октябре. Его и руководителя департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу подозревают в государственной измене. Шевченковский районный суд Киева арестовал их на 60 суток. Позднее мера пресечения была продлена до 11 февраля.