Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта у трубы

Датское энергетическое агентство пригласило Nord Stream поднять объект у газопровода

Датское энергетическое агентство предложило оператору газопровода «Северного потока» — компании Nord Stream 2 AG — принять участие в операции по извлечению объекта, который обнаружили рядом с трубой. Об этом сообщает РИА Новости.

В регуляторе сообщили, что власти Дании решили поднять объект у газопровода с помощью Минобороны страны. «В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», — отмечается в коммюнике агентства.

Агентство дождется ответа Nord Stream 2 AG, прежде чем начать операцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке». Страна запросила у Дании возможность проверить трубопровод. По словам главы государства, в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе обнаружен столбик-антенна.

16 марта глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россию не допустят к расследованию по «Северным потокам». Позже в российском МИД такую позицию назвали лохотроном.