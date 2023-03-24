ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ

Миссия ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными

ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По ее словам, чаще всего расправы совершались сразу после взятия в плен. При этом общего числа случаев убийств военнопленных она не назвала. О том, преследуются ли виновные со стороны украинского правительства, миссия не в курсе.

Ранее Украина в одностороннем порядке передала России тяжелораненых военнопленных. Координационный штаб Киева отметил, что передали тех военных, чье состояние позволяло их транспортировать.

7 марта после переговоров 90 российских солдат вернулись из украинского плена.