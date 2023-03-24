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17:44, 24 марта 2023Мир

ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ

Миссия ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По ее словам, чаще всего расправы совершались сразу после взятия в плен. При этом общего числа случаев убийств военнопленных она не назвала. О том, преследуются ли виновные со стороны украинского правительства, миссия не в курсе.

Ранее Украина в одностороннем порядке передала России тяжелораненых военнопленных. Координационный штаб Киева отметил, что передали тех военных, чье состояние позволяло их транспортировать.

7 марта после переговоров 90 российских солдат вернулись из украинского плена.

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Варвара Кошечкина
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