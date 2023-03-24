В РФС захотели провести ответный матч с Ираном в России

В РФС заявили о намерении провести ответный матч с Ираном в России осенью 2023 года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о намерении провести ответный товарищеский матч против Ирана. Его слова приводят «Известия».

«Есть желание пригласить Иран сыграть в России. Разговоры идут — ориентировочно на осень, так как уже в ноябре у них стартует отборочный турнир. Но пока забегать вперед не будем», — отметил Митрофанов.

23 марта сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Ирана в Тегеране. Первый мяч на 28-й минуте забил с пенальти российский полузащитник Антон Миранчук. На 47-й минуте форвард иранцев Мехди Тареми также реализовал пенальти и сравнял счет.

26 марта россияне встретятся с футболистами из Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние начнется в 18:00 по московскому времени.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.