Стали известны подробности о состоянии попавшего в больницу Николая Сванидзе

«МК»: журналиста Николая Сванидзе отключили от ИВЛ после улучшения состояния

Журналиста и бывшего члена Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Николая Сванидзе, попавшего в больницу в начале февраля, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после улучшения состояния. Подробности сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

Отмечается, что лечение Сванидзе практически завершилось. Сейчас телеведущий находится на этапе восстановления.

Сведения о том, что Сванидзе стало лучше, подтвердила член СПЧ Ева Меркачева. «Известно, что ему больше не требуется аппарат для дыхания. Он дышит самостоятельно и даже начал говорить. Пока по телефону он не общается (ему все еще трудно), но думаю, что скоро это будет возможно», — сообщила она «МК».

В конце февраля Сванидзе перевезли на лечение в Израиль. Родственники журналиста приняли такое решение после того, как ему стало лучше. За несколько дней до этого Сванидзе пришел в сознание, но продолжал находиться в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

Журналиста доставили в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких 6 февраля. Сообщалось, что телеведущего подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.