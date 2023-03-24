Тарасова назвала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира ожидаемой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень катания фигуристок на чемпионате мира 2023 года в японской Сайтаме. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала победу японки Каори Сакамото ожидаемой. «Была большая борьба. Публика осталась в восторге», — заявила она. При этом Тарасова обратила внимание на то, что ни у одной из участниц не было чисто акселей в три с половиной оборота и четверных прыжков.

Сакамото стала победительницей турнира, набрав 224,61 балла. На втором месте расположилась кореянка Ли Хэ Ин с 220,94 балла. Третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс, имея в активе 210,42 балла.

Российские фигуристки не принимали участие в чемпионате мира из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет для отечественных спортсменов начал действовать 1 марта прошлого года. С 2015-го по 2017-й, а также в 2019-м и 2021-м победительницами женского одиночного турнира становились россиянки.