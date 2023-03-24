В Москве мужчина сломал ногу незнакомой женщине за отказ одолжить телефон

РЕН ТВ: в Кузьминском лесопарке мужчина сломал ногу москвичке за отказ одолжить телефон

В Москве мужчина сломал ногу незнакомой женщине после того, как она отказалась одолжить ему свой телефон. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным канала, инцидент произошел 23 марта в Кузьминском лесопарке. К 46-летней россиянке подошли двое мужчин, которые попросили у нее телефон, якобы для звонка. После того, как женщина им отказала, один из них повалил ее на землю и стал избивать.

Затем злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а москвичка обратилась к врачам. Медики диагностировали у женщины перелом ноги, ее госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы пьяный мужчина избил пенсионерку за отказ впустить его в подъезд. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, после случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.