Журналист Матэ сообщил, что немецкий токсиколог заявлял о постановочной химатаке в Думе

Немецкий токсиколог заявлял, что, возможно, химатака в сирийской Думе, якобы произошедшая в 2018 году, является постановочной, так как симптомы жертв не соответствуют признакам воздействия хлора. Об этом рассказал независимый журналист из США Аарон Матэ в ходе неформального заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что два инспектора ОЗХО с 30 летним опытом, работавшие над расследованием произошедшего в Думе,

обвинили высокопоставленных чиновников ОЗХО в блокировании выводов расследования и публикации неподтвержденных заключений, обвиняющих правительство Сирии в проведении химатаки. По его словам, ОЗХО отказалась с ними встречаться и дискредитировала их в глазах общественности.

Журналист также напомнил о том, что анализ, проведенный следователями ОЗХО, показал, что «симптомы жертв в Думе, людей на фотографиях выглядели так, как будто они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества». Однако химанализ ОЗХО этого не показал. По словам Матэ, у жертв были симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, но не было его следов.

Тогда следователи ОЗХО отправились в Германию, где токсикологи очень быстро пришли к заключению, что наблюдаемые симптомы жертв в Думе не имеют отношения к хлору. Группа ОЗХО включила эту оценку немецкого токсиколога в первоначальный доклад от июня 2018 года, однако «неизвестные высокопоставленные представители ОЗХО стерли этот вывод и добавили ряд неподкрепленных заключений, утверждающих, что химатака произошла», заключил Матэ.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля 2018 года вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о наличии неопровержимых данных о том, что вероятная химатака в Думе была постановкой спецслужб «государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».