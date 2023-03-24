В России предрекли противостояние с США вне зависимости от хода спецоперации

Военный политолог Иванников: США вместе с НАТО продолжат противостояние с Россией

Соединенные Штаты продолжат противостояние с Россией вне зависимости от хода спецоперации на Украине. Такое мнение выразил военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью изданию Ura.ru.

«Если же эти танки не будут поставлены на Украину, они будут поставлены в Восточную Европу», — считает политолог. По его словам, страны-члены НАТО и Пентагон готовятся к конфронтации с Россией.

Иванников добавил, что прекращение конфликта между Западом и Россией станет возможным только при желании Вашингтона. «Военно-промышленный комплекс США рассчитывает на долгосрочные перспективы», — отметил он.

Ранее замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не сможет сотрудничать с Вашингтоном как прежде. Он пояснил, что страны оказались в состоянии де-факто открытого конфликта.