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17:19, 22 марта 2023Мир

МИД России заявил о де-факто открытом конфликте с США

Рябков заявил, что Россия оказалась в состоянии де-факто открытого конфликта с США

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Россия не может вести дела с США как прежде, так как Москва и Вашингтон оказались в состоянии де-факто открытого конфликта. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«США фактически являются стороной конфликта на Украине… И, естественно, вести дела как прежде мы не можем. И вот это "прежде" относится ко всему до периода, когда мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта с США», — заявил дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Москва отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Это полностью лишено и политического смысла, и практической цели в этом не может быть», — сказал замглавы МИД.

По его словам, условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России. Замминистра отметил, что эта область не ограничивается украинским конфликтом, поскольку Вашингтон осуществляет враждебные действия против Москвы во всех сферах.

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Виктория Кондратьева
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