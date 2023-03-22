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17:05, 22 марта 2023Мир

МИД отказался от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям

Рябков заявил о бессмысленности переговоров по стратегическим наступательным вооружениям

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Это полностью лишено и политического смысла, и практической цели в этом не может быть. Даже то, что нами объявлено как приверженность к центральным количественным ограничениям на СНВ по договору, это сугубо добровольная мера с нашей стороны. Говоря об этом с правовой точки зрения, договор приостановлен нами целиком, без каких бы то ни было изъятий», — сказал он.

По его словам, условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России. Замминистра отметил, что эта область не ограничивается украинским конфликтом, поскольку Вашингтон осуществляет враждебные действия против Москвы во всех сферах.

Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В американском Госдепартаменте также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.

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Виктория Кондратьева
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