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20:41, 24 марта 2023Наука и техника

Apple выпустит наушники AirPods с USB-C

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple выпустит специальную версию наушников AirPods Pro с USB-C

Фото: Thom Bradley / Unsplash

Apple намерена представить новую версию беспроводных наушников AirPods Pro. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который изучил бета-версию iOS 16.4 и обнаружил в ней упоминание новой гарнитуры Apple. Специалист выяснил, что американская компания выпустит специальную версию беспроводных наушников AirPods Pro, которая будет иметь кейс с разъемом USB-C. Актуальные версии гарнитур AirPods имеют футляры, оснащенные портом Lightning.

По словам Ко, Apple представит подобные наушники во втором-третьем квартале 2023 года. При этом инсайдер уверен, что остальные наушники останутся с проприетарным разъемом Lightning — автор упомянул гарнитуры AirPods 2 и 3.

Журналисты 9to5Mac отметили, что Apple будет постепенно внедрять USB-C во все свои устройства из-за нового закона Евросоюза, требующего использование универсального интерфейса в гаджетах. Продающие потребительскую технику на европейском рынке компании должны будут оснастить свои гаджеты портом USB-C не позже декабря 2024 года.

В октябре 2022 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Джосвиак пообещал, что в будущем компания выпустит iPhone с USB-C. По его словам, тем самым корпорация выполнит требование Евросоюза.

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Андрей Ставицкий
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