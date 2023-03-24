Парикмахер раскрыла способы сохранить свежесть волос после мытья на 10 дней

Парикмахер Рэй посоветовала мыть волосы холодной водой, чтобы сохранить их свежесть

Парикмахер Дивинити Рэй из Лос-Анджелеса, США, раскрыла простые способы сохранить свежесть волос после мытья в течение 10 дней. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом divinityray напомнила о важности расчесывать волосы перед уходовыми процедурами. Затем, по словам стилиста, необходимо промыть пряди холодной водой, а после нанести шампунь и тщательно очистить кожу головы от накопившейся грязи и масел.

Помимо этого, Рэй посоветовала использовать гигиеническое средство для волос дважды. «Важной частью процесса является смывание шампуня. Если продукт частично останется на локонах, то они загрязнятся уже через пару дней», — предупредила блогерша.

В заключение юзерша добавила, что кондиционер для волос нужно наносить исключительно по всей длине прядей, избегая корней. Кроме того, упомянутое средство, как утверждает Рэй, стоит держать на локонах не менее пяти минут.

В феврале блогерша (имя и фамилия неизвестны) помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос. Сначала в опубликованном ролике было видно, что локоны девушки выглядят грязными, а на коже головы заметна перхоть. Затем девушка продемонстрировала пучок выпавших волос после их мытья.