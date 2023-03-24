Россиян научили распознавать сибирскую язву

Врач-инфекционист Неронов рассказал о симптомах разных форм сибирской язвы

Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал о симптомах сибирской язвы, которые легко узнаваемы и появляются в течение двух-трех дней после заражения. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Источником заражения могут быть животные, крупный рогатый скот и люди, которые с ними контактируют. Также споры сибирской язвы могут попасть в почву из оттаявших скотомогильников с утилизированными зараженными животными.

По словам Неронова, болезнь развивается стремительно, и в 80-90 процентах случаев она протекает в кожной форме — на коже появляются специфические язвы. Но иногда болезнь протекает в легочной или кишечной форме. Первая может передаваться от человека к человеку и по воздуху с пылью. «В начале заболевания наблюдается высокий уровень интоксикации организма», — рассказал инфекционист.

Сибирская язва лечится антибиотиками. Начать и прием нужно как можно скорее — тогда шанс на полное выздоровление будет выше. До 10 процентов случаев заболевания заканчиваются смертью, однако при несвоевременном принятии мер этот показатель может достигать 90 процентов.

О первых случаях сибирской язвы в России стало известно 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился инфекцией при разделке бычьей туши. При этом он успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

22 марта появилась информация о третьем жителе Чувашии, заболевшем сибирской язвой. В тот же день глава республики Олег Николаев рассказал, что инфицированный заразился при разделке быка и в момент обнаружения болезни находился в другом регионе. Позже выяснилось, что пациент с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован в Подмосковье.

23 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что очаги сибирской язвы в России были локализованы.