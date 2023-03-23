Министр здравоохранения Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России

Очаги сибирской язвы в России были локализованы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о возможности дальнейшего распространения инфекции, глава Минздрава подчеркнул, что этого не будет, передает его слова «Интерфакс».

О первых случаях сибирской язвы в России стало известно 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился инфекцией при разделке бычьей туши. При этом мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

22 марта появилась информация о третьем жителе Чувашии, заболевшем сибирской язвой. В тот же день глава республики Олег Николаев рассказал, что инфицированный заразился при разделке быка и в момент обнаружения болезни находился в другом регионе. Позже выяснилось, что пациент с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован в Подмосковье.

В четверг, 23 марта, РЕН ТВ сообщил, что в Московской области в больницу доставили четвертого заразившегося инфекцией, прибывшего в регион из Чувашии. По информации издания, мужчина приехал в регион вместе с приятелем, у которого также диагностированы симптомы сибирской язвы. При этом региональный Минздрав заявил, что предварительные результаты анализов россиян не выявили заболевания.