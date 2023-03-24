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06:36, 24 марта 2023Экономика

Россия начала переговоры с Таиландом о поставках автозапчастей

Батраченко: Россия обсуждает с Таиландом поставки автозапчастей-аналогов ушедших марок

Фото: Globallookpress.com

Россия находится в процессе обсуждения поставок автозапчастей с тайскими производителями. Планируется, что они смогут заменить продукцию компаний, ушедших с российского рынка. Об этом рассказал председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. Его слова приводит РИА Новости.

Барченко подчеркнул, что сейчас ведется работа с производителями именно тех деталей, которые являются аналогами или совместимыми с оригинальным оборудованием. Он отметил, что в онлайн-переговорах, организованных профильным департаментом министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов запчастей для иномарок.

В декабре посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават говорил, что Бангкок готов поставлять в РФ автозапчасти и ждет от российских компаний подробный список необходимой продукции. Дипломат отметил, что универсальные запчасти — масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары уже готовы для экспорта в Россию.

Летом 2022 года стало известно, что Россия договорилась закупать в Иране детали и оборудование для гражданских самолетов. Также иранские центры будут проводить ремонт и обслуживание лайнеров российских авиакомпаний. Конкретные подробности сделки не сообщались.

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Екатерина Подвигина
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