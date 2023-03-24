Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джеффри-Джон Вулф
0:1
2-й сет
live
Андрей Рублёв
Майами (м)
Екатерина Александрова
1:1
3-й сет
live
Тэйлор Таунсенд
Майами (ж)
Роберто Карбальес-Баэна
Завтра
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Майами (м)
Ак Барс
0:0
1-й период
live
Адмирал
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:48, 24 марта 2023Спорт

Украинский футболист Зинченко прокомментировал проведенное в России время

Украинский футболист Зинченко заявил, что не хочет вспоминать проведенное в России время

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал проведенное в России время. Его слова приводит Daily Mail.

Футболист заявил, что благодарен «Уфе», за которую он выступал в 2015 году, за все сделанное. При этом он подчеркнул, что не хочет иметь никаких воспоминаний о том времени. «Честно говоря, я даже ничего не хочу слышать об этой стране», — добавил Зинченко.

В январе 2023 года Зинченко стал самым побеждающим футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Игрок провел в чемпионате страны 88 матчей, 82 процента из которых оканчивались в пользу команды украинца.

Защитник начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Самолет-разведчик НАТО в сопровождении истребителей заметили у берегов Крыма
В Москве-реке затонул теплоход
Генерала ФТС арестовали по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей
Любовник известного миллиардера погиб при неясных обстоятельствах
Кортни Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на новом откровенном фото
У Цукерберга родился третий ребенок
Армения и Турция откроют сухопутную границу для граждан третьих стран
Жильцы дома в российском городе пожаловались на опасность его обрушения
Полковника Алеева арестовали по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей
Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт удобрений из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.