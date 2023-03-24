Украинский футболист Зинченко прокомментировал проведенное в России время

Украинский футболист Зинченко заявил, что не хочет вспоминать проведенное в России время

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал проведенное в России время. Его слова приводит Daily Mail.

Футболист заявил, что благодарен «Уфе», за которую он выступал в 2015 году, за все сделанное. При этом он подчеркнул, что не хочет иметь никаких воспоминаний о том времени. «Честно говоря, я даже ничего не хочу слышать об этой стране», — добавил Зинченко.

В январе 2023 года Зинченко стал самым побеждающим футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Игрок провел в чемпионате страны 88 матчей, 82 процента из которых оканчивались в пользу команды украинца.

Защитник начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».