Украинец Зинченко стал самым побеждающим футболистом в истории АПЛ

Украинец Александр Зинченко из «Арсенала» стал самым побеждающим футболистом в истории АПЛ

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко стал самым побеждающим футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Transfermarkt.

Игрок провел в чемпионате страны 88 матчей, 82 процента из которых оканчивались в пользу команды Зинченко. Такой же процент побед имеет экс-полузащитник «Челси» Арьен Роббен, однако он оказался в рейтинге на втором месте, так как провел 66 игр.

Тройку лучших замкнул защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт. Он провел 113 матчей, 81 процент из которых выиграл.

До перехода в «Арсенал», который состоялся летом 2022 года, Зинченко на протяжении шести лет был футболистом «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» он стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны.