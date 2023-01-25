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19:21, 25 января 2023Спорт

Украинец Зинченко стал самым побеждающим футболистом в истории АПЛ

Украинец Александр Зинченко из «Арсенала» стал самым побеждающим футболистом в истории АПЛ

Фото: John Sibley / Action Images / Reuters

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко стал самым побеждающим футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Transfermarkt.

Игрок провел в чемпионате страны 88 матчей, 82 процента из которых оканчивались в пользу команды Зинченко. Такой же процент побед имеет экс-полузащитник «Челси» Арьен Роббен, однако он оказался в рейтинге на втором месте, так как провел 66 игр.

Тройку лучших замкнул защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт. Он провел 113 матчей, 81 процент из которых выиграл.

До перехода в «Арсенал», который состоялся летом 2022 года, Зинченко на протяжении шести лет был футболистом «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» он стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны.

Алексей Гусев
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