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22:04, 25 марта 2023Мир

Турция оценила возможность Швеции стать частью НАТО

Представитель Эрдогана Калын заявил, что Турция не закрывала двери в НАТО для Швеции

Фото: Globallookpress.com

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО, отметил, что Анкара не закрывала двери в Североатлантический альянс для Стокгольма. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV.

«Мы не закрывали двери в НАТО для Швеции», — заявил он. Калын отметил, что данный процесс будет зависеть от того, какие действия будет предпринимать страна.

Помимо этого он отметил, что для Финляндии нет никаких препятствий для членства в НАТО.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан прокомментировал нежелание страны ратифицировать членство Швеции в НАТО. Он пояснил, что подобная позиция обусловлена высказываниями шведских политиков.

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Марина Совина
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