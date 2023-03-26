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00:37, 26 марта 2023Спорт

Тренер назвала полезные упражнения для здоровой спины

Тренер Ирина Африканова посоветовала тянуться макушкой в потолок для здоровой спины

Фото: Unsplash

Тренер умного фитнеса Ирина Африканова назвала полезные упражнения для здоровой спины. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сначала нужно потянуться за макушкой в потолок и при этом стараться чувствовать вытяжение всего позвоночника. Далее необходимо выставить руки перед собой и выполнять ротацию, отводя руку не дальше грудного отдела. Делать это упражнение необходимо около пяти раз.

Далее Африканова посоветовала тянуться макушкой в потолок, после чего тянуться подбородком вперед, а затем затылком назад. Тренировка не должна занять более десяти минут.

Ранее американские ученые Мишель Олсон и Джон Хиггнинс назвали главные ошибки, которые люди допускают во время занятий на беговой дорожке. Специалисты предупреждают, что во время тренировки не стоит постоянно опускать взгляд, поскольку это вредит осанке.

Анастасия Борисова
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