В США ответили на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие

Пентагон: США не изменят готовность ядерных сил из-за размещения ТЯО России в Белоруссии

Пентагон прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия скоро закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Слова ведомства приводитReuters.

В американском министерстве ответили на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие и подчеркнули, что на фоне этого США не изменят готовность ядерных сил.

«Мы видели сообщения о заявлении России [о размещении ядерного оружия в Белоруссии]. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — отметили в Пентагоне.

Белый дом выразил такую же точку зрения по этому вопросу.

25 марта Путин анонсировал конец строительства для хранилища ядерного оружия в Белоруссии. Он заявил, что это произойдет к 1 апреля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не нуждается в ядерном оружии, поскольку не намерена наносить никаких ударов, в том числе по США. Он отметил, что стратегическое ядерное оружие Белоруссии абсолютно не нужно.

