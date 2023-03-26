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02:50, 26 марта 2023Из жизни

Принц Эндрю захотел восстановить свою репутацию

Sun заявила о планах принца Эндрю написать автобиографию для восстановления репутации
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Chris Radburn / Reuters

Британский принц Эндрю задумал написать автобиографию, чтобы улучшить свою репутацию. Об этом заявила газета Sun, ссылаясь на источники.

Информаторы газеты называют автобиографию принца Эндрю «Запасной 2.0», поскольку ее начали обсуждать после того, как мемуары принца Гарри «Запасной» «потрясли королевскую семью».

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Отмечается, что с помощью «взрывной и откровенной» автобиографии принц Эндрю захотел заняться восстановлением «своей пошатнувшейся» репутации. Близкие члена британской королевской семьи стремятся отговорить его от этих планов и называют их «глупой идеей».

Ранее сообщалось, что принц Эндрю пообещал раскрыть факты, улучшающие его репутацию. «Он говорит, что будут преданы огласке подробности, которые изменят отношение общественности к нему», — заявили источники Daily Mail.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения в сексуальном насилии. Их выдвинула американка Вирджиния Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем.

Сам принц Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. Американский суд обязал сына Елизаветы II дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

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Марина Совина
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