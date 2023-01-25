Принц Эндрю пообещал раскрыть улучшающие его репутацию факты

Daily Mail: принц Эндрю намерен раскрыть в факты, которые улучшат его репутацию

Британский принц Эндрю намерен обнародовать сведения, которые помогут улучшить его репутацию. Об этом сообщает Daily Mail.

«Он говорит, что будут преданы огласке подробности, которые изменят отношение общественности к нему», — сообщили источники издания. Они уточнили, что младший брат короля Карла III намерен раскрыть данную информацию в следующем месяце. Однако о каких именно сведениях идет речь не уточняется. По некоторым данным СМИ, принц Эндрю также может подать заявление на отмену многомиллионного соглашения, достигнутого ранее с Вирджинией Джуффре, которая обвинила его в сексуальном насилии.

Кроме того, покойная королева Елизавета II обещала принцу Эндрю, что его отстранение от королевских обязанностей будет лишь временным, заявили собеседники газеты.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем.

Сам принц Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. Американский суд обязал сына Елизаветы II дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.