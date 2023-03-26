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08:04, 26 марта 2023Интернет и СМИ

В Японии объяснили решение разместить российское ядерное оружие в Белоруссии

NHK: ядерное оружие РФ в Белоруссии является ответом на усиление помощи Запада Украине

Фото: Unsplash.com

Японский телеканал NHK и другие СМИ объяснили решение разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По их мнению, такая мера является ответом на усиление помощи Запада Украине.

«Цель, судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины», — говорится в материале.

Газета Yomiuri согласилась с представленным мнением и указала, что Россия испытывает обеспокоенность в связи с планируемым контрнаступлением Киева с использованием зарубежных вооружений, в том числе танков.

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Деловое издание Nikkei отметило, что решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии связано с желанием оказать давление и сдержать западные поставки. Аналогичной позиции придерживается газета Asahi.

Официальные власти Японии в настоящее время не представили комментариев относительно решения Москвы.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии уравновешивает провокации Запада в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва и Минск договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Марина Совина
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