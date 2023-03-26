Эксперт назвал пять преимуществ тренировок в спортивном зале

Эксперт Карпов назвал преимуществами тренировок в спортивном зале атмосферу и системность

Фитнес-тренер Александр Карпов назвал пять преимуществ занятий в спортивном зале. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что в зале человек оказывается в среде мотивированных людей, нацеленных на результат, и эта атмосфера вдохновляет. Также в зале все внимание сфокусировано на тренировке и там нет возможности отвлечься на бытовые дела. Карпов добавил, что оборудование залов позволяет использовать разнообразные тренажеры, а также не беспокоить шумом интенсивных занятий соседей.

Также одним из главных плюсов тренировок в зале Карпов назвал системность. «По моему опыту, клиенты бросают тренировки и берут паузу, занимаясь как дома, так и в зале. Но дома определенно больше отвлекающих факторов», — рассказал он.

Кроме того, Карпов отметил пользу контроля выполнения упражнений со стороны специалиста. «Фактор присутствия тренера определенно влияет, особенно у новичков. Если у вас нет опыта тренировок, я бы рекомендовал сначала отработать технику упражнений очно с тренером в зале и составить план занятий», — объяснил он.

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