Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
ЦСКА
92:74
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Группа А
Казахстан
3:2
Завершен
Дания
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа H. 2-й тур
Англия
2:0
Завершен
Украина
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 2-й тур
Мальта
0:0
1-й тайм
live
Италия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 2-й тур
Люксембург
0:0
1-й тайм
live
Португалия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа J. 2-й тур
21:06, 26 марта 2023Спорт

Эксперт назвал пять преимуществ тренировок в спортивном зале

Эксперт Карпов назвал преимуществами тренировок в спортивном зале атмосферу и системность

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Александр Карпов назвал пять преимуществ занятий в спортивном зале. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что в зале человек оказывается в среде мотивированных людей, нацеленных на результат, и эта атмосфера вдохновляет. Также в зале все внимание сфокусировано на тренировке и там нет возможности отвлечься на бытовые дела. Карпов добавил, что оборудование залов позволяет использовать разнообразные тренажеры, а также не беспокоить шумом интенсивных занятий соседей.

Также одним из главных плюсов тренировок в зале Карпов назвал системность. «По моему опыту, клиенты бросают тренировки и берут паузу, занимаясь как дома, так и в зале. Но дома определенно больше отвлекающих факторов», — рассказал он.

Кроме того, Карпов отметил пользу контроля выполнения упражнений со стороны специалиста. «Фактор присутствия тренера определенно влияет, особенно у новичков. Если у вас нет опыта тренировок, я бы рекомендовал сначала отработать технику упражнений очно с тренером в зале и составить план занятий», — объяснил он.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов раскрыл ошибки при выполнении упражнений на пресс. Эксперт заявил, что самая частая ошибка при тренировке пресса — это выгибание поясницы вперед.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны высказалось о взрыве в Тульской области
В Болгарии оценили объем поставок оружия на Украину
Сборная Англии победила команду Украины в матче квалификации Евро-2024
В США прокомментировали предложение Путина расплачиваться юанями
В Венгрии объяснили причины разногласий с США
Министра обороны Израиля уволили за критику судебной реформы
Перечислены самые необычные забытые на БКЛ вещи
Захарова заявила о сексуальной эксплуатации украинских детей в Европе
Франция осудила решение о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии
Пригожин назвал провокацией слитую аудиозапись разговора с экс-сенатором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.