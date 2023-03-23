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13:55, 23 марта 2023Спорт

Тренер раскрыл основные ошибки при выполнении упражнений на пресс

Тренер назвал самой частой ошибкой при выполнении упражнений на пресс выгибание поясницы

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов раскрыл основные ошибки при выполнении упражнений на пресс. Его слова приводит Газета.Ru.

Эксперт заявил, что самая частая ошибка при тренировке пресса — это выгибание поясницы вперед. Специалист отметил, что это сильно снижает эффективность одного из самых популярных упражнений на пресс — планки. «Чтобы выполнить его правильно, следует убрать прогиб в пояснице, немного согнуть позвоночник и поджать копчик», — объяснил он.

Еще одной ошибкой Прыгунов назвал несоблюдение амплитуды движений. Он подчеркнул, что при подъеме верхней части корпуса из положения лежа амплитуда должна быть короткой, примерно 30-35 градусов, когда поднимаются только плечи и лопатки.

Кроме того, Прыгунов отметил, что важно уделять внимание дыханию. «Усилие нужно делать на выдох, при этом втягивая живот за счет глубоких мышц. Не тужьтесь и не задерживайте дыхание в процессе выполнения упражнений», — рассказал он.

Ранее американские ученые Мишель Олсон и Джон Хиггнинс назвали главные ошибки, которые люди допускают во время занятий на беговой дорожке. Специалисты предупреждают, что во время тренировки не стоит постоянно опускать взгляд, поскольку это вредит осанке. Также они советуют не держаться за поручни, потому что из-за этого перенапрягаются мышцы поясницы.

Дарья Коршунова
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