В Кремле объяснили долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина

Песков заявил, что долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина говорят об их настрое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что долгие переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует об их настрое. Об этом сообщил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале «Россия 1».

Песков рассказал, что переговоры политиков затянулись неожиданно. «Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — добавил он.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой глава КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Днем 21 марта сообщалось о начале переговоров Путина и Си в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в составе узкой группы. Затем к лидерам двух стран с российской стороны присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы «Росатома» и «Роснефти».