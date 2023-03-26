Тренер умершего 30-летнего чемпиона мира раскрыл подробности его гибели

Тренер Понгильский заявил, что чемпион мира по лыжной акробатике Павел Кротов умер во сне

Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский раскрыл подробности гибели чемпиона мира 2021 года по лыжной акробатике Павла Кротова. Его слова приводит ТАСС.

«Новость стала ударом. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу», — заявил Понгильский. Он подчеркнул, что вскрытие будет произведено 27 марта. Тренер добавил, что в сезоне Олимпийских игр 2022 года Кротов не выступал, так как у него была травма колена, однако он планировал вернуться в спорт.

Кротов умер 26 марта в возрасте 30 лет. Причины смерти спортсмена не называются.

Кротов — чемпион мира 2021 года в командной акробатике. Также в его активе бронзовая награда мирового первенства в одиночных соревнованиях и два золота на этапах Кубка мира. В составе сборной России спортсмен принял участие в Олимпийских играх 2014-го и 2018-го.