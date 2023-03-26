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11:17, 26 марта 2023Спорт

Чемпион мира из России умер в 30 лет

Чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике, россиянин Павел Кротов умер в 30 лет

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике, россиянин Павел Кротов умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщается на странице Федерации фристайла России (ФФР) во ВКонтакте.

В организации выразили соболезнования семье и коллегам спортсмена. Причины смерти Кротова не называются. В федерации назвали фристайлиста храбрым и добрым человеком.

Кротов — чемпион мира 2021 года в командной акробатике. Также в его активе бронзовая награда мирового первенства в одиночных соревнованиях и два золота на этапах Кубка мира.

В составе сборной России спортсмен принял участие в Олимпийских играх 2014-го и 2018-го. На соревнованиях в Пхенчхане Кротов занял четвертое место, проиграв соотечественнику Илье Бурову.

Анастасия Борисова
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