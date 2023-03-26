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18:27, 26 марта 2023Спорт

Бразильский боец высказался о возможности получения российского гражданства

Бразильский боец Марсио Сантос задумался о получения российского гражданства

Фото: Luiz Pires Dias / Zuffa LLC / Zuffa LLC / Getty Images

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Марсио Сантос высказался о возможности получения российского гражданства. Его слова передает «Матч ТВ».

«Меня никто не приглашал. Но это то, о чем можно было бы подумать», — заявил он. Сантос отметил, что в России у него много возможностей для работы, а жизнь в Бразилии очень непростая.

На счету 34‑летнего бразильца 18 побед при восьми поражениях, еще один поединок закончился ничьей. В ноябре 2021 года бразилец победил россиянина Александра Емельяненко.

24 февраля стало известно, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Дарья Коршунова
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