Бразильский боец высказался о возможности получения российского гражданства

Бразильский боец Марсио Сантос задумался о получения российского гражданства

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Марсио Сантос высказался о возможности получения российского гражданства. Его слова передает «Матч ТВ».

«Меня никто не приглашал. Но это то, о чем можно было бы подумать», — заявил он. Сантос отметил, что в России у него много возможностей для работы, а жизнь в Бразилии очень непростая.

На счету 34‑летнего бразильца 18 побед при восьми поражениях, еще один поединок закончился ничьей. В ноябре 2021 года бразилец победил россиянина Александра Емельяненко.

24 февраля стало известно, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

