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06:57, 26 марта 2023Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 72 голов

Хоккеист Овечкин забросил 822-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 72 голов
Александр Овечкин

Александр Овечкин . Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» забросил свою 822-ю шайбу, передает РИА Новости.

Спортсмен, занимающий второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ, сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 72 голов. На счету рекордсмена в настоящее время 894 гола.

24 марта сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:1. Разгромить соперников столичной команде помогли гол и передача российского форварда Александра Овечкина.

22 марта россиянин побил другой рекорд Гретцки, державшийся 32 года. 37-летний нападающий 13-й раз в своей карьере достиг отметки в 40 заброшенных шайб в сезоне. Канадцу удавалось это сделать 12 раз.

Марина Совина
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