Тарасова назвала дурой американскую фигуристку

Тарасова назвала дурой фигуристку Вагнер, возмутившуюся допуском российских тренеров на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывания американской фигуристки Эшли Вагнер, возмутившейся допуском к чемпионату мира 2023 года российских тренеров. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала дурой спортсменку. Она посчитала, что россияне не должны отчитываться перед Вагнер, куда им ездить. «В следующий раз будем ее спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая?» — задалась вопросом Тарасова.

25 марта Вагнер возмутилась допуском к чемпионату мира российских тренеров. Она обратила внимание на то, что отечественные специалисты ставят под сомнение действительность допингового скандала.

Российские тренеры Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз присутствуют на турнире в японской Сайтаме вместе с со своими учениками — итальянцем Даниэлем Грасслем, а также Никой Эгадзе и Морисом Квителашвили, представляющими сборную Грузии. Кроме того, на чемпионат приехал Евгений Рукавицын, под руководством которого тренируется выступающая под флагом Грузии Анастасия Губанова.