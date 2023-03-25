Американская фигуристка возмутилась допуском к ЧМ-2023 российских тренеров

Американская фигуристка Эшли Вагнер возмутилась допуском к ЧМ-2023 российских тренеров

Американская фигуристка Эшли Вагнер возмутилась допуском к чемпионату мира 2023 года российских тренеров. Спортсменка высказалась в Twitter.

«Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию», --заявила Вагнер.

Российские тренеры Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз присутствуют на турнире в японской Сайтаме вместе с со своими учениками — итальянцем Даниэлем Грасслем, а также Никой Эгадзе и Морисом Квителашвили, представляющими сборную Грузии. Кроме того, на чемпионат приехал Евгений Рукавицын, под руководством которого тренируется выступающая под флагом Грузии Анастасия Губанова.

Российские фигуристки не принимали участия в чемпионате мира из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет для отечественных спортсменов начал действовать 1 марта прошлого года. С 2015-го по 2017-й, а также в 2019-м и 2021-м победительницами женского одиночного турнира становились россиянки.