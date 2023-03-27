В Австралии сделали заявление о допуске россиян на Олимпиаду-2032

Глава НОК Австралии Мэтт Кэролл выступил за допуск россиян на Олимпийские игры-2032

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл сделал заявление о выступлении россиян на Играх-2032. Его слова приводит The Canberra Times.

Кэролл выступил за допуск россиян на турнир, который пройдет в Брисбене с 23 июля по 8 августа 2032 года, и отметил, что НОК поддерживает в этом позицию Международного олимпийского комитета (МОК). «Помните бойкот многих стран Олимпиады 1980 года? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна допустила ошибку», — заявил он.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.