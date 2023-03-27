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00:48, 27 марта 2023Мир

Ряд израильских университетов прекратит занятия после отставки министра обороны

Семь израильских университетов прекратят занятия после отставки министра обороны Галанты
Йоав Галанта

Йоав Галанта. Фото: Amir Cohen / Reuters

Руководство семи израильских исследовательских университетов приняли решение о прекращении занятий в знак протеста против увольнения министра обороны страны Йоава Галанта, передает Israel Hayom.

Таким образом руководители вузов выражают несогласие с политикой правительства страны, которая, по их словам, подрывает основы израильской демократии и ставит под угрозу ее существование. Уточняется, что учебный процесс будет завершен с понедельника, 27 марта.

Ранее стало известно о прошедших протестах в Израиле после снятия с должности Галанты. Митингующие собрались около правительственных зданий в Тель-Авиве и заблокировали движение транспорта.

Об увольнении главы Минобороны Израиля сообщалось 26 марта. Причиной этому послужила его критика судебной реформы. Он призвал правительство страны приостановить реформу, подчеркнув, что она представляет угрозу безопасности государства.

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Варвара Кузьмина
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