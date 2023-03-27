Стало известно о задержках и отменах авиарейсов в трех аэропортах Москвы

«Яндекс Расписания»: в аэропортах Москвы 27 марта отменили и задержали около 20 рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 27 марта, отменили и задержали 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, стало известно, что в столичном Внуково задержано четыре рейса, а пять — отменено. В Домодедово перенесен вылет четырех самолетов. Тем временем в крупнейшем аэропорту Москвы, Шереметьево, задержали четыре авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета около 20 пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в марте российский лайнер экстренно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Астрахани.