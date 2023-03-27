Блогерша самостоятельно постриглась на камеру и показала неожиданный результат

Блогерша Кирстен Морган самостоятельно сделала стрижку-бабочку и показала результат

Блогерша Кирстен Морган показала неожиданный результат стрижки в домашних условиях. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 223, 4 тысячи подписчиков.

Юзерша с никнеймом kirstenmorgan.poetry решила самостоятельно сделать на камеру популярную стрижку-бабочку (butterfly cut). Так, сначала инфлюэнсерша отделила волосы на переднюю и заднюю части, закрепив их резинками. Затем на размещенных кадрах пользовательница сети захватила концы прядей и отрезала по несколько сантиметров с каждой стороны. В заключение Морган распустила локоны и продемонстрировала свой внешний вид.

В опубликованном ролике видно, что новая прическа девушки стала неровной и с торчащими в разные стороны прядями. «Я испортила свои волосы», — заявила она в видео, которое стало вирусным и набрало более 568 тысяч просмотров.

Подписчики не оценили поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Нет…ну зачем?», «Никогда больше сама не стриги себе волосы», «Как отмотать время назад», — посетовали они.

В ноябре 2022 года блогерша Эмили (фамилия неизвестна) также неудачно подстриглась и рассмешила подписчиков. Пользовательница сети отделила небольшую часть передних прядей на голове, а затем расчесала и отстригла их на расстоянии чуть выше носа. При этом в ролике видно, что так называемая челка блогерши после проделанных манипуляций выглядит криво.