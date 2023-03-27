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20:48, 27 марта 2023Спорт

МОК прокомментировал свою позицию по защите российских спортсменов

МОК подтвердил позицию по поводу допуска россиян к Олимпиаде-2024

Фото: Marco Rosi / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал свою позицию по защите российских спортсменов. Об этом Rai сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.

По словам Малаго, МОК подтвердил позицию по поводу допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на видеоконференции, проведенной ранее 27 марта. В организации посчитали, что спортсмены из этих стран могут участвовать в соревнованиях без гимна и флага.

11 марта издание Guardian сообщило, что власти Великобритании попросили крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на МОК для недопуска российских спортсменов на соревнования. Лондон обратился к Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Анастасия Борисова
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