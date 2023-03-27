Названы возможные последствия массовых протестов в Израиле

Политолог Шаповалов допустил отставку Нетаньяху на фоне массовых протестов в Израиле

Судебная реформа стала лишь поводом к протесту в Израиле, в сущности же это протест против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ставшего ее инициатором. Об этом заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о причинах и последствиях массовых демонстраций в стране.

Причины

Нынешние протесты являются следствием сложного политического кризиса, в который Израиль погрузился в последние три года, предположил Шаповалов. «Достаточно долгое правление Нетаньяху привело к тому, что сформировалась протестная коалиция, которая пришла к власти, но не смогла эту власть удержать и вновь ее вернула Нетаньяху в рамках этого политического кризиса», — поделился он.

По словам политолога, драйвером кризиса являлись многочисленные обвинения Нетаньяху в превышении служебных полномочий, коррупции. Однако причина протестов, по его мнению, кроется не столько в противоправных действиях со стороны Нетаньяху, сколько в стремлении либеральной части израильского политического класса свалить самого сильного и авторитетного политика Израиля последних десятилетий.

Суть реформы

Судебная реформа сыграла роль триггера процесса, убежден собеседник «Ленты.ру». Задумывалась Нетаньяху она для того, чтобы консолидировать власть, укрепить позиции и собственные, и правящей элиты.

«Суть реформы состоит в том, что судебная власть фактически становится под достаточно серьезный контроль со стороны парламента и лишается некоторых возможностей по собственному вмешательству в политические процессы», — объяснил Шаповалов.

То есть фактически речь идет об определенном перераспределении полномочий между судебной властью и парламентом в пользу парламента Владимир Шаповалов политолог

Он отметил, что реформы подобного рода постоянно проходят в разных странах и обычно это достаточно рутинный процесс. «Но в силу того, что общественное мнение было расколото, общество было поляризовано, эта реформа стала той искрой, которая пробудила пламя протеста. Данная реформа была обернута против инициатора Нетаньяху и использована в рамках консолидации либеральной части израильского общества», — пояснил он.

Последствия

Политолог счел высокой вероятность отмены реформы. Во-первых, процесс ее проведения вышел за рамки рутинного. Во-вторых, протест приобрел широкие масштабы. Во-третьих, ключевые политические фигуры Израиля выступают с инициативой об отмене или отложении реформы на будущее. Кроме того, Шаповалов допустил отставку премьер-министра.

«Реформа, по всей вероятности, все-таки будет отменена, и более того ее инициатору Нетаньяху придется приложить максимум усилий, чтобы остаться у власти, поскольку отказ от реформы будет воспринят как проявление слабости и приведет к дискредитации Нетаньяху, поэтому, думаю, что процесс этот не ограничится даже отказом от реформы и приведет к правительственному кризису», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Нетаньяху принял решение приостановить судебную реформу, спровоцировавшую многотысячные протесты в стране. Также стало известно, что политик обратится к нации на фоне беспрецедентных протестов.

Более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян.