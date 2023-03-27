Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В настоящее время военные изучают детали запуска, в том числе дальность и максимальную высоту полета. По данным японской береговой службы, снаряд уже упал.

Ранее Северная Корея испытала систему подводного ядерного оружия, способную вызвать «радиоактивное цунами».

В среду, 22 марта, КНДР запустила четыре крылатые ракеты. До этого Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря из портового города Хамхын в провинции Хамген-Намдо. Дальность полета составила две тысячи километров.