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02:44, 27 марта 2023Мир

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В настоящее время военные изучают детали запуска, в том числе дальность и максимальную высоту полета. По данным японской береговой службы, снаряд уже упал.

Ранее Северная Корея испытала систему подводного ядерного оружия, способную вызвать «радиоактивное цунами».

В среду, 22 марта, КНДР запустила четыре крылатые ракеты. До этого Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря из портового города Хамхын в провинции Хамген-Намдо. Дальность полета составила две тысячи километров.

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Марина Совина
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