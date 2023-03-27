Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:46, 27 марта 2023Россия

Московская школьница попыталась покончить с собой после слов отца о судьбе кота

Московская школьница попыталась покончить с собой после решения отца избавиться от кота

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Московская школьница попыталась покончить с собой после слов отца о судьбе кота. Об этом сообщает Telegam-канал Mash.

По данным издания, мужчина решил избавиться от домашнего животного, так как кот портил мебель и царапался. После того как он рассказал об этом дочери, та заперлась в комнате и попыталась совершить самоубийство.

Родители обратили внимание на то, что девочка долго не выходит из комнаты, вскрыли дверь и увидели ребенка без сознания. Врачи скорой помощи реанимировали школьницу и спасли ей жизнь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку, а в Якутске семиклассник покончил с собой после того, как родители отказались купить ему компьютер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
На Украине признали практически полное окружение Артемовска российскими войсками
В Евросовете допустили расширение шенгенской зоны на еще одну страну
Четырех россиян осудили за нападение на одиноких пенсионеров ради денег
Названо направление развития российских дронов
Российские хакеры атаковали сайт парламента Франции
Издателя «Медиазоны» Верзилова заочно арестовали по делу о фейках
Стало известно о взрывах в Сумской области
Популярный у россиян напиток назвали причиной головной боли и бессонницы
Московская школьница попыталась покончить с собой после слов отца о судьбе кота
Блогерша самостоятельно постриглась на камеру и показала неожиданный результат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.