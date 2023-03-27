Московская школьница попыталась покончить с собой после слов отца о судьбе кота

Московская школьница попыталась покончить с собой после решения отца избавиться от кота

Московская школьница попыталась покончить с собой после слов отца о судьбе кота. Об этом сообщает Telegam-канал Mash.

По данным издания, мужчина решил избавиться от домашнего животного, так как кот портил мебель и царапался. После того как он рассказал об этом дочери, та заперлась в комнате и попыталась совершить самоубийство.

Родители обратили внимание на то, что девочка долго не выходит из комнаты, вскрыли дверь и увидели ребенка без сознания. Врачи скорой помощи реанимировали школьницу и спасли ей жизнь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку, а в Якутске семиклассник покончил с собой после того, как родители отказались купить ему компьютер.